Kui mõni nädal tagasi vaadati, et Lõuna-Eestist hakkas viirus edasi liikuma ning kaks nädalat tagasi saadi öelda, et see on Kesk-Eestisse jõudnud, siis nüüd on märgatav leviku tõus Harjumaal. Tensoni sõnul näitasid proovid, et koroonaviirus kinnitab tugevalt kanda ka Ida-Virumaal.