«Ma arvan, et kõik see, mida ma rääkisin pool aastat või aasta tagasi, on aktuaalne ka täna. Ei ole päris õige lähtuda operatiivsest olukorrast,» kommenteeris Kõlvart.

Tema sõnul oleks vaja välja töötada stsenaariume, mida saaks vajadusel käivitada ning samas ka inimesi informeerida. «Et missugused variandid meil on? Mis juhtub siis, kui olukord halveneb? Millised piirangud võivad tulla, milleks on vaja valmis olla? Ja kui olukord on stabiilne, siis millal me saame rääkida sellest, et hakatakse piiranguid maha võtma,» kirjeldas Tallinna meer.