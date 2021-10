Läti arstiühendused nõuavad valitsuselt Covid-19 leviku vastu meetmeid

Organisatsioonid märgivad murega, et tervishoiusüsteem töötab praegu tohutu ülekoormusega ja see võib peagi kokku variseda.

«Selle tagajärgi ei tunne ainult Covid-19 patsiendid, vaid iga Läti elanik. Aeg on lõpetada pettekujutelmade hellitamine haiglakohtade ja eriti Covid-19 ravipersonali varu osas,» kirjutasid arstid.

«Epidemioloogilistest andmetest võib järeldada, et meetmetega viivitamine on juba toonud kaasa ühiskonnas koroonaviiruse kontrollimatu leviku,» öeldakse pöördumises.

Arstiühendused märgivad niisamuti, et poliitikud ja avalikkus peavad kuulama tervishoiuasjatundjaid, kes hoiatavad, et suur haigestumus on Lätis lubamatu ja seda tuleb pärssida iga hinnaga. Kõige kiiremini saavutab selle mittevajalike ja vähetähtsate kokkupuudete kärpimisega.