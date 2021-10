Gripi ja Covid-19 koos­esinemise kohta on väga vähe teada, nendib Tabasalu perearstikeskuse perearst Piret Rospu (pildil). «Aga nende kahe viiruse koosesinemine on võimalik,» ütleb ta.

Juba pandeemia algusest 2020. aasta talvel on Rospu sõnul pärit esimesed juhtumikirjeldused nende kahe viirusega samal ajal nakatumise kohta. «Minu arusaamist mööda on need haigused oma kulult olnud rohkem Covid-19 moodi, kuigi need kaks haigust ongi omavahel üsna sarnased,» räägib perearst.