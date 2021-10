President: enamusel lätlastest on vaktsineerimata inimestest kõrini

President osutas, et koroonaviirusse nakatub päevast päeva üha enam inimesi ning rahvas on hakanud isegi küsima, kas vaktsineerimata Covid-19 patsiendid ei peaks oma haiglaravi eest ise maksma.

Ta märkis, et taoline petitsioon on portaalis Manabalss.lv juba 10 000 allkirja saanud.

Levitsi sõnul ei toeta ta ise veel säärast ettepanekut, kuid peab seda arutelu väärivaks küsimuseks, sest on ainult õiglane, et end kaitsvad ja vastutustundlikult käituvad inimesed ei taha maksta nende eest, kes seda ei tee.

President ütles, et näeb kahte lahendust Covid-19 leviku vähendamiseks. Esimene on nakkusohu vähendamine läbi läbikäimise piiramise, teine on laialdasem vaktsineeritus.