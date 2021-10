Venemaal on Covid-19 tõttu surnud 212 625 inimest. FOTO: Shutterstock

Venemaal tuvastati viimase ööpäeva jooksul 25 133 uut koroonanakkuse juhtu, Covid-19 tõttu suri 929 inimest, mis on uus rekord, teatas kolmapäeval operatiivstaap.

Venemaal on koroonanakkus tuvastatud ühtekokku 7 662 560 inimesel, Covid-19 tõttu on surnud 212 625 inimest. Haigusest on tervenenud 6 778 900 inimest.