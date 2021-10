Covid-19 levib Lätis nii hoogsalt, et piiranguid vajavad ka vaktsineeritud

«Lootsin, et Lätis õnnestub Covid-19-ga seoses suuri hädasid vältida ja üle poole aasta läks see meil tõepoolest õnneks, kuid võidujooksu lõpus tegime väga tõsiseid vigu. Paljud uurijad arvavad, et Delta tüvi on selle taudi viimane suur puhang ja pärast seda Covid-19 enam nii suuri muresid ei tekita,» ütles asjatundja.