Lätis võidakse reedel kuulutada välja tervishoiu eriolukord

«Arutasime mitmesuguseid tegutsemisvõimalusi, sealhulgas võimalust paluda rahvusvahelist abi. Kui intensiivravis lõppevad ressursid, ei saa lähivaates midagi muuta. Anestesiolooge on just nii palju, kui neid parasjagu on, õdesid niisamuti. Me võime tuua lisaseadmeid, kuid mitte suurendada inimeste hulka, kes nendega töötaksid,» ütles Pavļuts.