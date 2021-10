Üksildusest on saamas meie järjest individualiseeruva ja digitaliseeriva ühiskonna varjupool. Lähedaste kontaktide puudumine võib olla suureks riskiks nii vaimsele kui füüsilisele tervisele ning sellest võib kergesti depressioon või ärevus välja kujuneda.

Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel on vaimse tervise teemad oktoobris kogu maailmas fookuses ning kuu avasündmuseks on 10-nda oktoobri ülemaailmse vaimse tervise päev, mida Eestis tähistatakse virtuaalse messiga „Üksildus“. Messi saab jälgida siin samas artiklis messi toimumise päeval kell 13:30 - 16:30. Nähtaval on kaks erinevat videoakent.

“Kindlasti puudutab üksildus väga teravalt vanemaealisi, kellest 45% tunneb end Eestis üksi,” rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask . “Erilist muret tekitab ka laste ja noorte vaimne tervis, kelle seas suurenes covid-19 kriisi perioodil suitsiidikäitumine. Praegu kurdavad pea pooled noored masendunud meeleolu ning umbes iga kümnes noor on depressioonis. Kui laste puhul avaldusid kriisi mõjud vahetumalt, siis täiskasvanud inimeste reaktsioonid kriisile võivad ilmneda väikese viivisega,“ selgitas Merike Sisask, kelle sõnul on oluline inimesi murega mitte üksi jätta ja märgata lähedasi enda ümber.

Vaimse tervise kuu ja messi eestvedaja VATEK-i juht Ott Oja toonitas, et nii ootamatult kui ka pikema perioodi jooksul tekkinud üksildust saab leevendada, oluline on säilitada lootus ja otsida õigeaegselt abi. „Takistuseks võib saada vanuseline diskrimineerimine ja üksilduse häbenemine, mille tagajärjel sulguvad paljud veelgi suuremasse isolatsiooni. Pideva kiire tempo juures tuleks võtta aega lähedaste märkamiseks ja vajadusel neile toeks olla. Seda nii kogukonna kui ka perekonna tasandil,“ rääkis Oja.

Just seetõttu on seekordne vaimse tervise kuu pühendatud üksildusele, et aidata inimestel luua elus paremaid suhteid, olla toeks üksildasele või enda üksildusega paremini toime tulla.

Vaimse tervise päeva messi „üksildus“ juhib armastatud saatejuht Hannes Hermaküla ning oma kogemusi jagavad tuntud inimesed ja kogenud spetsialistid. Erinevates sessioonides on võimalik tutvuda vaimse tervise abi pakkuvate organisatsioonidega.

Avasõnad peab messil sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kelle sõnul on riigi vaatest oluline teha kõik selleks, et vaimse tervise tugi oleks vajadusel inimesele võimalikult lähedal ja kättesaadav. Nii on näiteks ka järgmise aasta riigieelarvesse arvestatud kolm miljonit eurot vaimse tervise tegevuste toetuseks. „Oluliseks märksõnaks on ennetustegevusse panustamine, et inimesed julgeksid abi otsida ja probleeme nende algstaadiumis teadvustada, kui abistajate ring saab olla oluliselt laiem,“ märkis Riisalo.

Messil selgub kuidas üksildased inimesed ennast tunnevad ning millised on üksilduse põhjused, tagajärjed ja toimetulekuvõimalused. Erinevates ettekannetes ja diskussioonides keskendutakse nii noorte seas levinud üksildusele kui ka elukaare ning identiteedimuutusega seotud üksi jäämisele, olgu selleks siis kaaslase lahkumine, töökaotus, pensioniikka jõudmine, hooldekodusse sattumine või suured muutused tervislikus seisundis. Samuti arutletakse kuidas muuta üksi veedetud aeg võimalikult nauditavaks ning kuidas selleks valmis olla. Kuna üksildust ei ole alati kerge ära tunda, siis tuleb juttu ka märkidest, mille abil üksildast inimest ära tunda ja kuidas talle abi pakkuda.

Kui virtuaalsel messil osaleda ei jõua, siis on see järele vaadatav VATEKi kodulehelt, siit Postimehe artiklist või Elisa Stage kanalilt. Kogu kuu jooksul saab osaleda üle Eestis toimuvates virtuaalsetes töötubades. Tasuta töötubasid viivad läbi koolitajad, terapeudid ja psühholoogid. Töötubade kohta saab infot VATEKi kodulehel: www.vatek.ee

Vaimse tervise messi läbiviimist toetab Sotsiaalministeerium. Kõik VATEKi korraldatud vaimse tervise kuu sündmused on tasuta.

Vaimse tervise kuul osalevad organisatsioonid on VATEK-i (Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon) liikmed, mis tagab nende usaldusväärsuse. Vaimse tervise kuud ning messi korraldab juba kaheksandat aastat VATEK.