Lugeja küsib: kui töökoht eeldab vaktsineerimist, kas ülesütlemise korral saab hüvitist?

«Tööandja sai valmis riskianalüüsi, mis näitab, et minu töökohal on vajalik vaktsineerimine. Mina aga pole vaktsineeritud. Tööandja tegi mulle kirjaliku hoiatuse ning andis tähtaja, mis ajaks pean esitama tõendi, et olen vaktsiini saanud. Kui seda ei esita, öeldakse töösuhe erakorraliselt üles töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3 alusel. Kas ülesütlemise alus on kohane? Kas tööandja peab maksma mulle lõpparvega ka hüvitist?» küsib lugeja.