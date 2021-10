Selle toiduaine tarbimine vähendab depressiooni

Ameerikas asuva Penn State'i meditsiinikolledži teadlased uurisid dieedi ja vaimse tervise andmeid, mida koguti ajavahemikul 2005-2016 enam kui 24 000 USA täiskasvanult. Teadlased leidsid, et inimestel kes tarbisid söögiseeni, oli väiksem tõenäosus depressiooni saada.

Teadlaste sõnul sisaldavad seened antioksüdanti nimega ergotioneiin. See ühend võib kaitsta keha rakkude ja kudede kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et antioksüdandid aitavad ennetada mitmeid psüühikahaiguseid nagu skisofreenia, bipolaarne häire ja depressioon.

«Seened on suured ergotioniini allikad, see on põletikuvastane aine, mida inimesed ise sünteesida ei suuda,» ütles juhtivteadur Djibril Ba, kes lõpetas hiljuti meditsiinikolledži epidemioloogia doktoriprogrammi. «Ergotioniini kõrge tase võib vähendada oksüdatiivse stressi ohtu, mis võib omakorda vähendada ka depressiooni sümptomeid.»