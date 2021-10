Covid-19 põdenu ja täielikult vaktsineeritu kolmandat doosi veel ei vaja

«Inimesed võivad küll nakatuda, aga risk sattuda haiglasse ja viirusnakkuse tagajärjel s­urra on väga oluliselt väiksemad. Praegu vajavad lisa- või tõhustusdoosi need, kel on immuunvastus vanuse või immuunmoduleerivate ravimite või ­päriliku immuunpuudulikkuse tõttu nõrgem,» sõnas Kisand.