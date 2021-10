Lätis on vaktsineerimistempo juba kuu aega tõusuteel

Vaktsineerimistempo on Lätis kasvanud juba kuu aega. Kui 6. septembril alanud nädalal immuniseeriti 32 753 inimest, siis igal järgneval nädalal on see arv kasvanud. Läinud nädalal tehti Lätis kokku 46 845 koroonavaktsiini süsti ja nädal varem 43 958 süsti.