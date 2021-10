Diabeedihaigestumus on Eestis langustrendis

Kui 2016. aastal diagnoositi diabeet esimest korda 5700 inimesel, siis 2020. aastaks langes esimest korda diabeedidiagnoosi saanud inimeste arv hinnanguliselt 4500-ni. See teeb haigestumuskordaja langemise ligikaudu 430 pealt 340-le 100 000 elaniku kohta.

Uutest diabeedijuhtudest on umbes 93 protsendil II tüüpi diabeedi juhud ja 3 protsendil on I tüüpi. II tüüpi diabeet avaldub enamasti küpsemas eas: üle 90 protsendi esmasjuhtudest diagnoositi 45-aastastel ja vanematel inimestel. Seevastu haigestuvad I tüüpi diabeeti enam nooremad inimesed: ligi 40 protsenti haigestunutest said esimest korda diabeedidiagnoosi enne 15-aastaseks saamist ning 80 protsenti enne 45. eluaastat.