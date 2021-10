AVASTUS ⟩ Alzheimeri hoiatusmärgid peituvad veres

Leiud, mis on esitatud teadusajakirjas EMBO Molecular Medicine, põhinevad inimeste uurimisel ja laboratoorsetel katsetel. Uuringutesse kaasati ka haiglaid üle Saksamaa.

Teadlaste kirjeldatud biomarker põhineb niinimetatud mikroRNA-de taseme mõõtmisel. Teadlaste eesmärk on välja töötada lihtne vereanalüüs, mida saab kasutada tavapärases arstiabis dementsuse riski hindamiseks. Uuringuandmete kohaselt võib mikroRNA olla ka potentsiaalne sihtmärk dementsuse ravis.

«Kui dementsuse sümptomid avalduvad, on aju juba massiliselt kahjustatud. Praegu diagnoositakse see liiga hilja, et tõhusaks raviks võimalust saada. Kui dementsus avastatakse varakult, suureneb tõenäosus haiguse kulgu positiivselt mõjutada,» ütleb professor André Fischer, uurimisrühma juht. «Vajame teste, mis ideaalis reageerivad enne dementsuse tekkimist ja hindavad usaldusväärselt hilisema haiguse riski. Teisisõnu, testid, mis annavad varajase hoiatuse. Oleme kindlad, et meie praegused uuringutulemused sillutavad teed sellistele testidele.»

Molekulaarne allkiri

Fischeri ja tema kolleegide leitud biomarker põhineb veres sisalduva mikroRNA mõõtmisel. MikroRNAd on molekulid, mis mõjutavad valkude tootmist ja seega iga elusorganismi ainevahetuse võtmeprotsessi. «Seal on palju erinevaid mikroRNAsid ja igaüks neist saab reguleerida terveid üksteisest sõltuvate valkude võrgustikke ja seega mõjutada organismis keerukaid protsesse. Seega on mikroRNAdel lai mõju. Tahtsime teada, kas on olemas spetsiifilisi mikroRNAsid, mille olemasolu veres korreleerub vaimsete protsessidega,» ütleb Fischer.

Inimeste, hiirte ja rakukultuuride ulatuslike uuringute abil tuvastasid teadlased lõpuks kolm mikroRNAd, mille tase oli seotud vaimse jõudlusega. Selleks analüüsisid nad nii noorte tervete kui ka kerge kognitiivse häirega eakate inimeste andmeid. Tervete inimeste andmete saamiseks tegid Göttingeni teadlased koostööd Müncheni ülikooli haiglaga. Patsientide andmed pärinesid Saksamaa neurodegeneratiivsete haiguste keskuse uuringust, mis on kestnud aastaid ja hõlmab ülikoolikliinikuid kogu Saksamaal.

Dementsuse prognoosijad

Lõpuks tulid leiud kokku nagu pusletükid: tervetel inimestel korreleerus mikroRNA tase vaimse jõudlusega. Mida madalam on nende tase veres, seda paremini sooritasid katsealused vaimset võimekust näitavaid teste. Hiirtel suurenes see skoor omakorda juba enne näriliste vaimse võimekuse languse ilmnemist – olenemata sellest, kas see oli tingitud vanusest või kuna neil tekkisid kõige levinuma dementsuse vormi Alzheimeriga sarnased sümptomid. Täiendavad tõendid pärinesid patsientidelt: nendel, kelle veres oli vastavate mikroRNAde tase kõrge, tekkis kahe aasta jooksul umbes 90 protsendil Alzheimeri tõbi. «Seetõttu näeme nende kolme mikroRNA kõrgenenud taset veres dementsuse esilekutsujana,» ütleb Fischer.