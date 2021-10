Koolijuhtide üleskutse: hea õpilane, vanem, sugulane, palun vaktsineeri end!

Ühendus märgib üleskutses, et Eestis tõuseb COVID-19 nakatunute hulk ning haiglad on ülekoormatud. Seetõttu palub ühendus võtta tõsiselt meditsiinitöötajate ja teadlaste argumente ning lasta vaktsineerida.

«Oleme näinud koolis, et õppimine ja õpetamine erilisel moel on olnud vaimselt väga raske ning väsitav nii õpilastele kui õpetajatele. Me oleme kõik viimase pooleteise aasta jooksul tahtnud ju töötada tavalisel moel ja elada tavalist elu,» seisab ühenduse üleskutses.