GRAAFIK ⟩ Koroonaviiruse leviku risk tõusis kõrgeimale tasemele

Riskimaatriksi järgi on Eestis tegemist väga kõrge koroonaviiruse leviku ohuga, kuna seitsme päeva keskmisena nakatub päevas 1000 ja enam inimest. Eestis levib koroonaviirusesse nakatumine väga laialt ja nakatumiste koguarv kasvab kiiresti.

Järjest suureneb ka seitsme päeva keskmine hospitaliseeritute arv, mis on tänase päeva seisuga 42 inimest. Riskimaatriksi järgi on tegemist oranži ehk kõrge tasemega.

Koroonaviiruse riskitaseme määramise täiendavatest indikaatoritest on seitsme päeva keskmine Covid-19 surmade arv 3,67, mis vastab keskmisele tasemele. Üle 60-aastaste inimeste viimase seitsme päeva nakatumise keskmine näitaja on ümardatult 153 inimest ja juhitaval hingamisel viibivate koroonapatsientide arv on 21 inimest, mõlemad näidud vastavad koroonaviiruse leviku kõrgele tasemele.