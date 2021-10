Huvi kolmanda vaktsiinidoosi vastu on üle Eesti ebaühtlane

Perearst Le Vallikivi sõnul on praegu esimese Covid-19 vaktsiinidoosi huvilisi keeruline leida. Samas huvi kolmanda doosi vastu on tema sõnul väga suur. Samas näiteks Räpina perearstikeskuse perearsti Anne Kaldoja sõnul süstitakse nende perearstikeskuses praegu eelkõige esimest ja teist vaktsiinidoosi. Huvi kolmanda doosi vastu on siiani olnud pigem madal.