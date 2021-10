Tallinn alustas tõhustusdooside tegemist riskirühmadele ja eesliinitöötajatele

Tallinna koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik märkis, et samal ajal, kui on alustatud tõhustusdooside tegemist Iru hooldekodu klientidele ja töötajatele, käib ettevalmistustöö ka pealinna koolide ja huvikoolide õpetajatele kolmandate dooside tegemiseks. «Eesmärgiks on tõhustusdoosid õpetajatele suuremas plaanis ära teha oktoobrikuu jooksul, koolivaheaeg pakub selleks hea võimaluse,» sõnas Öpik. «Paljud koolid on juba esitanud nimekirjad õpetajatest, kellel on teise doosi süstimisest möödas enam kui kuus kuud. Praegu käibki ettevalmistustöö koostöös eratervishoiuasutustega, et alustada ka kooliõpetajatele kolmanda doosi süstimist. Ühtlasi pakume õpetajatele soovi korral gripivaktsiini. Õpetajate jaoks on vaktsineerimine tasuta, selle eest tasub linn.»