Teadlased selgitavad, kas geenid mängivad sporditulemuste saavutamises rolli

Teadlased analüüsisid 3012 varasema treeningkogemuseta täiskasvanu andmeid, kes olid vanuses 18–55. Tulemused näitasid, et isegi kui inimesed tegid identseid harjutusi, põhjustasid geneetilised erinevused tulemuste varieerumist, vahendab Medical Xpress .

Uuring avaldati ajakirjas PLOS ONE.

Uuringu autorid viitavad sellele, et taolised testid võimaldavad harjutusi kohandada, nii et need oleksid iga inimese jaoks kõige tõhusamad.