«Mul on väga kahetised tunded. Rõõmustan, et saame ööklubide uksed 17 kuud kestnud pausi järel lahti teha. Samas kahtlen koroonapassi mõttes, kui see puudutab nii väikest osa ühiskonnast,» ütles Night People Groupi tegevjuht Antti Raunio.

Kultuurivaldkonnas tuntakse pettumust hoopis seetõttu, et koroonapassi seadus on jõus vaid aasta lõpuni.