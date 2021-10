Joller: kui tuleb Covidi ravi, siis kahjustustest see ei päästa

Tänaseks on maailmas tehtud umbes 6,7 miljardit Covid-19 vaktsiinidoosi, ja praktika on näidanud, et vaktsiin on ohutu ja vähendab umbes 90 protsendilise tõenäosusega haiglasse sattumist, pea 100 protsendilise tõenäosusega surma, rõhutab Joller.

«Vaktsineeritud inimesed võivad küll haigestuda ja nakkust edasi kanda, aga tõenäosus saada haigus vaktsineeritud inimeselt on kordades väiksem kui vaktsineerimata inimese puhul. Kui inimene, kellega vaktsineeritud nakkuskandja kokku puutub, on ka ise vaktsineeritud, on nakatumise tõenäosus veel kordi väiksem,» lisab ta.