Venemaal registreeriti ööpäevaga 33 740 uut koroonanakkuse juhtu, Leedus 2235

Venemaal suri viimase ööpäevaga Covid-19 tõttu 1015 inimest, mis on uus antirekord, teatas teisipäeval operatiivstaap.

Venemaal on kogu pandeemia vältel registreeritud 8 060 752 koroonanakkuse juhtu, Covid-19 tõttu on surnud 225 325 inimest. Haigusest on tervenenud 7 040 481 inimest.