Meditsiiniline vastunäidustatus vaktsineerimise suhtes on 175 eestlasel

Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmets selgitas, et tõeline vastunäidustus on tavaliselt ülitundlikkus ehk allergia vaktsiini toimeaine või teiste koostisainete vastu.

Seda, kui paljud neist on ülitundlikud just koroonavaktsiini suhtes, on teadmata.