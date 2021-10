DETAILNE ÜLEVAADE ⟩ Millised piirangud hakkavad esmaspäevast kehtima

Rangem kohustus kanda avalikes kontrollimata siseruumides maske

Valitsus sätestab, et avalikus nakkusohu suhtes kontrollimata siseruumis tuleb hakata kandma maske ning enam ei piisa senisest suu ja nina katmisest.

Lisaks annab valitsus tungiva soovituse kanda alates 12. eluaastast maske ka korraldatud tegevuste puhul, kus kontrollitakse vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist. See puudutab näiteks kino, teatrit, kontserti.

Kontaktide vähendamine

Ettevõtjad peavad tagama kaubandus- ja teeninduspindadel hajutatuse. Kaubanduskeskuste üldkasutatavatel pindadel olevad istumis- ja mängualad on soovitav sulgeda.

Vaktsineerimata inimeste kaitsmise kontrollmeetmed

Covid-tõendina jäävad kehtima üksnes vaktsineerimist või Covid-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad tõendid. See tähendab, et täiskasvanud, kes pole Covid-i vastu vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, ei saa enam osa võtta korraldatud tegevustest, kus Covid-tõend on nõutav.