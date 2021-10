VIDEO ⟩ Kiik: oluline on, et ka vaktsineerimata inimesed saaksid osa elutähtsatest teenustest

«Toetan tänaseid valitsuse otsuseid tervikuna. Arvan, et nii on neid ka kõige õigem kommunikeerida. Oluliseks kaalukereks oli kindlasti ka teadusnõukoja toetav hinnang,» sõnas Kiik.

Ta lisas, et oleks olnud piirangute vastu, kui tegemist oleks vaid ligipääsu piiramisega koroonatõendi alusel. «Kuna tegime otsused paketis, siis arvan, et see on tasakaalus. Viimase nädalaga on kasvanud ka haiglaravi vajavate patsientide arv - kui me räägime saldost - summaarselt rohkem kui eelmised viis nädalat kokku.»

Meetmete selge mõju on Kiige sõnul kontaktide vähendamine ja vaktsineerimise edendamine, mis aitavad pikas plaanis viiruse levikut vähendada ja haiglate koormust vältida.

«Oluline on see, et ka vaktsineerimata inimesed saaksid osa elutähtsatest teenustest. See kehtib ka täna. Ehk tervishoius, sotsiaalvaldkonnas, haridusvaldkonnas, poes käimisel, apteekis käimisel me ei piira inimesi. Teine asi on tõesti vaba aeg ja meelelahutus.»

Küsimuse peale, et kas piirangutega oodati valimiste lõppu, vastas Kiik, et tema on rääkinud nii enne kui ka pärast valimisi, et inimesed läheksid end vaktsineerima.

Kuidas aga vaktsineerimata kultuuriminister Anneli Ott tööd teha saab? «Iga inimese terviseandmeid kommenteerib ta ise ja oma tegevust ja töökorraldust. Kui räägime tööülesannete täitmisest, siis seda on võimalik kõigil meil jätkuvalt edasi teha. Väga palju koosolekuid on teatavasti video teel, andsime ka laiemalt kaugtöö soovituse, seniks, kuni viiruse levik on kõrgem. Valitsuse nõupidamisel on võimalik osaleda kõikidel ministritel nii füüsiliselt kui virtuaalselt.»