Tanel Kiik: eesmärk on naasta 10 000 vaktsiinidoosini nädalas

«Eesmärk on loomulikult hõlmatust tõsta kiiremini kuni seni. Täiskasvanute hõlmatus on kasvanud väga väikeselt, me peaksime liikuma 10 000 doosi nädalas,» rääkis Kiik ja lisas, et kasvatada tuleks ka tõhustusdooside saamist.

Mis on selle meetme eesmärk, et vaktsineerimata inimesed enam igale poole ei pääse? «Eks selle meetme üle oligi suur vaidlus. Oli juttu sellest, et teha Covid-tõendi nõue laiemaks. Praegu jõudis valitsus hea lahenduseni. Alles jäävad elutähtsad teenused. Need on kõigile elanikele kättesaadavad,» vastas Kiik.