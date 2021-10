Uus vähiravi võib panna immuunsüsteemi kasvajat hoogsalt ise hävitama

Immunoteraapia on paljulubav strateegia vähi raviks, stimuleerides organismi enda immuunsüsteemi kasvajarakkude hävitamiseks, kuid see toimib väheste vähivormide korral. Massachusettsi tehnoloogiaülikooli (MIT) teadlased on avastanud uue viisi immuunsüsteemi käivitamiseks kasvajate ründamiseks, mis loodetavasti võimaldab immunoteraapiat kasutada rohkemate vähitüüpide vastu.