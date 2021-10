Pikim Covid-19 juhtum: kuudeks peitu pugenud nakkus kestis vähemalt 335 päeva

Pärast kümmet kuud, mil naisel esines kergeid Covidi sümptomeid või üldse mitte, leidsid arstid, et tema test koroonaviiruse suhtes on endiselt positiivne, öeldi uuringus. Tulemused avaldati selle kuu alguses MedRxiv i portaalis eeltrükina.

Pärast edukana näivat haiglaravi arvasid arstid, et proovid on valepositiivsed ja tuvastavad surnud viiruse osakesi, kuid kui tänavu märtsis naise viiruskoormus taas tõusis, järjestasid arstid selle genoomi. Nad leidsid, et see oli väga sarnane koroonaviirusega, mida ta kandis kümme kuud varem, ja erineb üldpopulatsioonis ringlevatest tüvedest.