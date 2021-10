Esmaste vaktsiinidooside arv kasvas nädalaga pea kaks korda

Vaktsineerimiskuuri on alustanud 782 111 inimest, vaktsineerimiskuuri lõpetanud 750 780 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud 18 188 inimest.

Vaktsineerimishõlmatus kogu elanikkonnas on 56,5 protsenti. Kõigist üle 60-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 72 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 69,8 protsenti.

Kiik: meil ei ole aega kaotada

«Vaktsineerimine on ohutuim viis hoida ennast ja oma lähedasi ning see on ainus tee kriisist välja,» tuletas tervise- ja tööminister Tanel Kiik meelde. «Vaktsiinid on mõõtmatult ohutumad kui Covid-19 haiguse läbipõdemine, mille tagajärjed on nii inimese enda kui ka ühiskonna jaoks rängad. Palun kõiki inimesi, kes veel ei ole kaitsesüstima läinud, et teeksite seda esimesel võimalusel, konsulteerides vajadusel oma perearstiga. Meil ei ole aega kaotada,» palus ta.