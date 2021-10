Vaiknemets: kui vaktsineerituse tase ei tõuse, jääb ühiskonna lukkupanek korduma

Vaiknemets täpsustas, et praeguse seisuga jätkates jääb ka vähemalt järgmisel aastal ühiskond 4–5 kuu kaupa toimima, mille järel tuleb kehtestada ulatuslikud piirangud, vahendab ERR .

Vaiknemets selgitas, et Eestis on suurusjärgus 380 000 vaktsineerimata inimest. Mõeldes voodikohtadele, mida on 600 ja vaadates nakatumise kiirust, siis nendest võivad haiglaravi vajada 30 000.