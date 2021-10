«Paraku on koroonaviirus erakordselt vastik viirus, see levib inimese keha erinevatesse kudedesse ja tekitab seal suurt kahju, näiteks kopsus või ajus. Kuni selleni, et inimesed tunnevad, et nad on peale haiguse läbipõdemist reaalselt rumalamaks jäänud,» nendib Tartu Ülikooli farmakogenoomika professor Lili Milani.