WHO hoiatab: koroonapandeemia ei ole veel kaugeltki läbi

19-liikmeline komitee kohtub iga kolme kuu järel, et arutada koroonapandeemiaga seotud olukorda ja esitada soovitused.

«Kuigi COVID-19 vaktsiinide ja ravimeetodite suureneva kasutuselevõtuga on tehtud edusamme, näitavad praeguse olukorra analüüs ja prognoosimudelid, et pandeemia pole veel kaugeltki lõppenud,» ütles WHO avalduses reedel neli tundi kestnud virtuaalkohtumise kohta.