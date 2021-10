Millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid välisriikides?

Kahe nädalaga on registreeritud 7369 nakatumist, mida on 463 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil.

Soomes on kogu pandeemia vältel leidnud kinnitust 156 286 inimese nakatumine koroonaviirusega, surnud on neist 1150.

Covid-19 tõttu on Soomes haiglas 206 inimest, neist 33 vajab intensiivravi. Esmaspäevaga võrreldes on haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv üheksa võrra langenud.

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga 36 582 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 1123 Covid-19 haiget, mis on uus antirekord, edastas kolmapäeval operatiivstaap.

Moskvas lisandus 5789 nakkusjuhtu ja suri 91 koroonahaiget, Peterburis olid need näitajad vastavalt 2913 ja 74.

Venemaal on kogu pandeemia vältel registreeritud 8 352 601 koroonanakkuse juhtu, surnud on 233 898 Covid-19 haiget. Haigusest on paranenud 7 242 735 inimest.