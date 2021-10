KAS VEELGI NAKKAVAM? ⟩ WHO jälgib tähelepanelikult Delta tüve alltüüpi

Samuti uuritakse, kas inimesed on resistentsemad AY.4.2 nimelisele alltüübile, mida on leitud vähemalt 42 riigist. «Alates juulist on märgatud AY.4.2 sekventsi kohta käivate teadete kasvu,» teatas WHO iganädalases epidemioloogilises raportis.

Terviseorganisatsiooni teatel käivad epidemioloogilised ja laboratoorsed uuringud, et teha kindlaks, kas tüve nakkavus on muutunud või on vähenenud antikehade võime viirust blokeerida.

Alltüübil on algse Delta tüvega võrreldes kolm mutatsiooni, neist kaks ogavalgus, mis kinnitub inimrakkude külge.

Umbes 93 protsenti kõigist alltüübi juhtudest on registreeritud Suurbritannias, selgub GISAIDi andmeist. 3. oktoobril alanud nädalal moodustas alltüüp 5,9 protsenti kõigist Delta tüve juhtudest riigis.

WHO osutas ka, et alates juulist on märgatud alla 25-aastaste osakaalu tõusu kõigis nakkusjuhtudes, eriti Euroopas ja Vaikse ookeani läänekaldal. Põhjuseks võib olla nii vanemate inimeste kõrgem vaktsineeritus kui ka see, et noored käivad tõenäolisemalt omavahel läbi. Samuti võib olla, et viirus levib koolides, kuhu suur osa noori on naasnud.

WHO tõi välja, et sel on 123 miljoni koroonanakkuse puhul soopõhised andmed. Neist juhtudest 51 protsenti moodustasid naised, kuid surmajuhtudest oli 58 protsenti mehed.