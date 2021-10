Kuidas erineb Pfizeri lastevaktsiin täiskasvanute omast?

Pfizer on taotlenud 5–11-aastaste vaktsineerimiseks USA toidu- ja ravimiametilt luba 10-mikrogrammisele annusele; 12-aastastel ja vanematel inimestel kasutatav annus on 30 mikrogrammi.

Vaktsiiniuuringute eesmärk on leida igas vanuses madalaim antigeeni tase, mis käivitab immuunvastuse, et pakkuda kaitset ilma kõrvalmõjudeta. Pfizeri asepresident dr William Gruber ütles teisipäeval, et ettevõte on leidnud õige annuse.