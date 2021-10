Noored pääsevad üritustele ainult vaktsiinipassiga

Kallas sõnas, et koroonaviiruse levik Eestis on erakordselt kriitiline ning meditsiiniasutused töötavad väga suurel koormusel. Ta tõi esile, et intensiivravi vajajatest on üle 90 protsendi vaktsineerimata. Seetõttu on Kallase sõnul vaja piirata nimelt vaktsineerimata inimeste liikumist.