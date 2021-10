Kiik: vaktsineerimiseesmärk jääb oktoobri lõpuks täitmata

Kiik nentis, et konkreetset põhjust, miks riik ei ole seatud vaktsineerimiseesmärke täita suutnud, on keeruline välja tuua. Ta märkis, et üks põhjus on vandenõuteoreetikud, kes takistavad vaktsineerimist. Ka ei kasutatud suvel piiravaid meetmeid. «Oleks me suvel riiki kinni hoidnud, oleks see tekitanud pingeid. Tagantjärgi vaadates oleks see olnud võib-olla õige,» sõnas ta.