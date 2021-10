Patsientide selts: insuldist taastumisel on oluline motivatsioon

Insuldi võtmesõnadeks on motivatsioon ja teadlikkus. «Insuldi ravis ja taastusravis on oluline seada eesmärke. Igal patsiendil on oma eesmärgid. Tervenemisel aitab soovitud tulemuseni aga motivatsioon,» rääkis Eesti insuldipatsientide seltsi juht Elen Kirt. Eesmärkide seadmisel ja hoidmisel on väga oluline roll insuldist taastumisel ja tervenemisel.

«Kuna insuldist taastuja vajab abistavat kätt spetsialistide, toetajate ning lähedaste näol, siis on selge, et insuldihaige vajab abi ka motivatsiooni hoidmisel,» sõnas Kirt. Oluline on vältida insuldi tagajärjel tekkivat püsipuuet või surma. Haiguse eelse tervisliku seisundi saavutavad vähesed, kuid see on võimalik järjepideva töö tulemusel.