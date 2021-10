Abivahendite ostmine riikliku soodustusega on lihtsam kui kunagi varem

Alates eelmise aasta detsembrist läks sotsiaalkindlustusamet üle elektroonsele infosüsteemile, mille tulemusena kadus paberil olev isikliku abivahendi kaardi vajadus ning tänu sellele ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, vaid piisab arstitõendist ja isikut tõendavast dokumendist. Kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub elektrooniliselt. See on võimaldanud viia riikliku soodustusega ostud ka abivahendikeskuse ITAK OÜ veebipoodi!

Ainsa e-poena Eestis, saab ITAKi kodulehelt soetada vajaminevaid abivahendeid koos riikliku soodustusega. Kui varasemalt on soodustuste saamiseks olnud vajalik abivahendite keskustesse kohapeale minna, siis nüüd on ITAKi e-poes võimalik isikul kaup soodustusega kiirelt ja mugavalt pakiautomaati või koju tellida.

Abivahenditeks on näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, küünarkargud, ratastoolid, invaskuutrid, poti- ja dušitoolid, aga ka nahahooldustooteid ja palju muud, mille abil on võimalik parandada või hoida inimese füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust.

E-poes on oluline isikul siseneda end identifitseerides ehk ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID kaudu. Pärast toodete ostukorvi lisamist, on võimalik kontrollida, kas ja millistele toodetele on õigus soodustusele olemas. E-poes kehtivad samad piirkogused ja põhimõtted, nagu ka kauplustes. Seega on oluline, et abivahendi soetamisel oleks varasemalt küsitud enda arstilt tõend abivahendi vajaduse kohta või olemas rehabilitatsiooniplaan. Tõendiga määrab perearst, eriarst, õde, ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või tegevusterapeut ära konkreetse abivahendi vajaduse. E-poes lisatakse arstitõend digitaalselt (sobib ka fotona) ostukorvis tootele juurde.

Tasub teada, et kõikidel vanaduspensionäridel on automaatselt õigus saada riiklikku soodustust uriinipidamatustoodetele. Seega, kui teiste abivahendite soetamiseks on oluline arstitõendi olemasolu, siis eakad saavad soetada nii täiskasvanute sidemeid, mähkmeid kui ka niiskust imavaid aluslinu ja nahahooldustooteid soodushinnaga ilma, et nad peaksid enda arstilt selle jaoks tõendit küsima. Nii on võimalik soetada inkontinentsustooteid ligikaudu 40% soodsamalt. (Täpne hind sõltub tooterühmast ja riigi poolt kehtestatud piirhinnast).

Näiteks vanaduspensionäril, kes on pidanud igakuiselt kauplust külastama, et saada uriinipidamatustooteid kehtestatud 120 tk piirkoguse ulatuses soodustusega, on nüüd võimalus tooted mugavalt otse koju tellida. ITAKi veebipoest tellides, on transport alates 97 € tasuta ja seda arvestatakse täishinnast. Seega, kui ühe kuu piirkoguse ehk 120 tk mähkmete maksumus riikliku soodustusega on näiteks 66,70 € (täishind 109,20 €), siis on võimalus tooted tasuta kulleriga endale koju tellida.

See on teinud abivahendite soetamise veebipoest mõistlikuks ka neile, kellel on õigus saada riiklikku soodustust ning lihtsustab oluliselt igapäevaelu inimesel, kes muidu on pidanud igakuiselt kauplust külastama. Soodustused kehtivad ka abivahendite laenutamisel, kuid selleks tuleb siiski külastada ITAKi kaupluseid üle Eesti, et koos õnnestuks sobiv abivahend välja valida ja rendileping sõlmida.