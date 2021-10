Terviseamet hoiatab õhupuhasti eest, mida reklaamitakse kui koroonaviirust neutraliseerivat seadet

Levitajal tuleb enne selle toote müümist veenduda, et viited tootele kui meditsiiniseadmele on eemaldatud nii reklaamidest, kasutusjuhendist kui ka pakendilt ning seadmelt endalt. Toote levitamine meditsiiniseadmena tuleb viivitamatult lõpetada ja korraldada juba müüdud toodete tagasikutsumine. Vajadusel tuleb võtta ühendust tootjaga, et tagada müüdavate toodete korrektne märgistamine ja levitamine.

Tarbijal, kes on ostnud mainitud toote teadmisega, et see on meditsiiniseade või et sellel on meditsiiniline sihtotstarve, on õigus see müügikohta tagastada.