Kahtlemata on see praegusel ajal ülioluline, paraku ka ülitundlik teema. Ma ei soovi siin väljendada arvamust ühe seisukoha poolt või vastu, vaid pigem vaadata üldisemalt olukorda, kus peres on oluliste küsimuste üle eriarvamused: kas elada maal või linnas, kas võtta lemmikloom, kas rahaliselt panustada remonti või ühisesse puhkusesse.

Mõistan, et need on keerulised arutelud, eriti kui peres pole varem kujunenud head tava, kuidas eriarvamustest rääkida. Kui varem on sel alal kogemusi olnud, siis ehk tasub ka mõelda selle peale, mis varasemates vaidlustes ja vestlustes on aidanud. Ehk just nendest headest kogemustest saab võtta kaasa meelespidamist tulevastesse olukordadesse.