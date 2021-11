KOROONAVIIRUS NAABERRIIKIDES ⟩ Kõige vähem nakatunuid oli Lätis, kõige rohkem Venemaal

Koroonaviirus on nõudnud Soomes 1170 elu.

Haiglates on praegu ravil 226 koroonahaiget, neist 29 vajab intensiivravi. Reedesega võrreldes on haiglaravil viibijate arv kasvanud ühe patsiendi võrra. Intensiivravil viibib reedesega võrreldes kaks patsienti vähem.

Kahe nädalaga on registreeritud veidi üle 7500 uue nakatumise, mida on 200 võrra vähem kui eelnenud kahenädalasel perioodil. Kogu pandeemia vältel on leidnud kinnitust üle 159 000 nakatumise.