Riia haigla: peagi peame hakkama patsiente valima

Ta ütles, et eile püstitati haiglas taas rekord — seal viibis 398 Covid-19 patsienti, neist 74 intensiivravis. «See on suur hulk ja see suureneb iga päevaga, seepärast võime iga hetk sattuda olukorda, kus tuleb hakata haigeid sortima,» ütles haiglajuht.