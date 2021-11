RAAMATUSOOVITUS ⟩ Mida teha, et lapsevanem ei kukuks digilõksu?

« Digilõks. Käsiraamat vanematele, kuidas toetada lapsi nutimaailmas » on gestaltpsühhoterapeudi ja eneseabiraamatute autori Kaire Talviste poolt kirjutatud raamat, mis annab vanematele palju juhiseid, kuidas orienteeruda keerulises nutimaailmas.

Raamat varustab vanemaid vajalike teadmiste ja nõuannetega, et olla lastele digimaailmas abiks ja toeks. Ulmeliselt kiiresti arenevas digimaailmas on lastega raske sammu pidada, sest lapsed veedavad ekraanide taga oluliselt kauem aega. Digiseadmed avavad ukse maailma, kuid sellega kaasnevad ka ohud. Kuidas neid ära tunda, annavad nõu ajuteadlane Jaan Aru, neurooptpmetrist Karmen Johansson, veebipolitseinik Andero Sepp, Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel, koolipsühholoog Kristi Raava ja veel paljud teised.

Raamatus on lihtsalt ära seletatud, kuidas lastega koos digimaailma avastada. Lisaks käsitletakse teemasid: kuidas mõjutab ekraaniaeg füüsilist tervist, mida noor võiks teada pornograafiast, milline on netikett, millised märgid viitavad sõltuvusele jne.

Informeerivatele peatükkidele on juurde lisatud kasulikud infokillud või kogemuslood.

«Väikelapse esimesel kolmel eluaastal toimub väga intensiivne aju areng, olulised muutused vaimses, emotsionaalses ja kehalises võimekuses. See on aeg, mil pannakse alus suhtlusele ja suhetele, millest saab baas terveks eluks. [...] Vanema hääl, puudutus ja ka lapsega mängimine loovad ajus ühendusi, mis aitavad tal emotsionaalselt ka teiste inimestega kontakti luua.

Tänu sellisele kontaktile hakkab arenema lapse enesetaju. Juba ainuüksi pilgu kaudu toimub aktiivne suhtlus, seepärast vaatab laps uudses või ehmatavas olukorras esimese asjana vanemale otsa, et näha tema reaktsiooni. Kui laps või vanem on aga pilgu pööranud lummavale ekraanile, jäävad olemata ka vajalikud reaktsioonid, millest õppida. [...]

Osa vanemaid loodavad erinevatele programmidele ja rakendustele, mis aitavad juba varakult õppida kasvõi võõrkeeli - iseasi, kui vajalik ja eakohane see õpe on. Laps võib tõepoolest korrata ekraanilt kuuldud sõnu ja loendada numbreid sajani ning teha seda kasvõi inglise keeles, ent elulise kogemuseta puudub neil sõnadel tähendus. Sajani loendav laps ei pruugi teada, mida teha, kui palud, et ta annaks sulle kaks klotsi.