LTK õendusjuht: inimesed on pakkunud raha, et nakataksime neid Covidiga

Käsper nentis, et vaktsineeritud inimesed, kui nad üldse haigestuvad, põevad kergemini. Nad kas ei jõuagi haiglasse või veedavad seal palju vähem aega. «Erinevus võib olla niisugune, et vaktsineeritud inimene viibib haiglas neli päeva, vaktsineerimata inimene aga kuu. Erinevus võib olla ka selline, et vaktsineeritud inimene lahkub siit koju taastuma, vaktsineerimata inimene kotti panduna,» sõnas Käsper.

Esimesel korrusel on kõige raskemas seisundis patsiendid, kes vajavad ka intensiivravi. «Seal meil kohti pole,» ütles Käsper. «Ainus võimalus on teha karme valikuid. Näiteks kui ülemistel korrustel mõne patsiendi seisund halveneb, tuleb esimesel korrusel valida välja keegi, kelle seis pole hetkel nii halb, tema saadetakse siis tavaosakonda.»

Käsper rääkis intensiivravist lähemalt. «Seal kasutatakse hingamisaparaate, sest haigestunud inimeste kopsudesse koguneb sekreet, mis meenutab tapeediliimi,» selgitas ta. «Ka kõige tugevamad inimesed ei jaksa lõpuks sellest jõuga läbi hingata. Valikut tehes tuleb siis mõnel inimesel loobuda hingamisaparaadist kellegi kasuks, kes enam ise hingata ei saa. Selliseid raskeid otsuseid tuleb teha sagedasti. Imetlen väga arste, et nad suudavad seda teha.»

Suur mure on töötajate puudus. «Kui eelmise laine ajal sai inimesi motiveerida lisatasudega, siis nüüd raha enam ei aita. Inimesed on tühjad, kulunud ja õnnetud. Kui vahel koridoris küsid kellegi käest, et kuidas läheb, puhkeb inimene vastamise asemel lihtsal nutma.»

Käsperi jutu järgi on ka tema ise õnnetu. «Tahaksin väga puhata!» tunnistab ta. «Viimased kuud pole mul vabu päevi olnud, isiklik elu puudub, elangi tööl. Õendusjuhi päev peaks kestma kaheksast nelja-viieni õhtul. Praegu aga ärkan enne kuut hommikul ja ei tea kunagi, kaua mu tööpäev kestab. Vahel jõuan koju kümnest õhtul.»