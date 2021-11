Ekspert selgitab, mida on Covid-19 mõjude kohta viimasel ajal veel avastatud

Tõenäosus haigust levitada on Covid-19 puhul 2,5 korda kõrgem kui gripil, tõenäosus haiguse tagajärjel intensiivravile sattuda on 2,4 korda kõrgem, tõenäosus surra – 5 korda kõrgem, tõenäosus südamepõletikuks on 7,8 korda kõrgem ning tõenäosus noorte sattumiseks haiglasse on kuni kolm korda kõrgem, loetleb Tohver regionaalhaigla blogis.

«Mida aeg edasi, seda rohkem avastame koroonaviiruse võimet mõjutada peaaegu ükskõik millist organsüsteemi. Haigusega kaasnev trombirisk oli juba varakult teada. Hiljem tuvastati seos infarkti, insuldi ja erinevate südamepõletikega. Üks haiguse varasemaid tunnuseid – maitse- ja lõhnataju kadumine – viitas Covidi potentsiaalsele mõjule närvisüsteemile. Tänaseks on Covid-infektsiooniga seostatud muuhulgas nii vaimse võimekuse langust («jäin lollimaks»), muutuseid käitumises kui ka ärevust ja depressiooni — viimast väga palju just noorte seas,» tõdeb Tohver.

Üks viimase aja murettekitavamaid leidusid on ta sõnul koroonaviiruse mõju neerudele. Ameerika nefroloogide seltsi (ASN) teadusajakirjas avaldatud uuring leidis, et haiglaravil olnud patsientidel oli kuni 5,7 korda kõrgem risk lõppstaadiumi neeruhaiguseks, mis intensiivravi vajanud patsientide puhul kasvas kuni 13 korda kõrgemaks. «Lõppstaadiumi neeruhaigus tähendab vajadust neeruasendusraviks (dialüüsiks), seega peaks säärased leiud igaüht vähemalt natukene ärevaks tegema,» ütleb Tohver.

Covidi nähtude puhul peab arvestama ka nende võimalikku pikaajalisust: küsitlustes on üle 50 protsendi haigestunutest kannatanud vähemalt ühe niiöelda «pikaajalise Covidi» sümptomi (õhupuudus, väsimus, valud jm) käes kuue kuu jooksul pärast nakatumist.

Tohver ütleb, et ei tasuks karta, et vaktsiinidel on alles kauges tulevikus ilmnev kõrvaltoime — vaktsiinide 200-aastase ajaloo jooksul pole kunagi tuvastatud olulist kõrvaltoimet, mis poleks avaldunud kahe kuu jooksul. «Väga haruldastel juhtudel – nagu oli näiteks nõrgestatud lastehalvatuse vaktsiini puhul, mida meil enam ei kasutata – võib kõrvaltoime avalduda alles siis, kui vaktsineeritud on miljoneid inimesi.