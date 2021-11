UURING ⟩ Kohvi joomine mõjutab neerude tervist

Johns Hopkins Bloombergi rahvatervise koolis vaadeldi ateroskleroosiriski uuringus 3811 osaleja 372 vere metaboliiti ja leiti, et 41 metaboliiti on seotud kohvi tarbimisega. Kui meeskond analüüsis neid metaboliite veel 1043 täiskasvanul pikaajalises uuringus, oli 41 metaboliidist 20 ka selles rühmas seotud kohvi tarbimisega, vahendab Ameerika nefroloogiaühing.

«Suur hulk teaduslikke tõendeid on näidanud, et mõõdukas koguses kohvi tarbimine on kooskõlas tervisliku toitumisega. Suutsime tuvastada ühe metaboliidi, mis seda teooriat toetab,» ütles dr Casey Rebholz. «Kohviga seostati veel kaks metaboliiti, mis olid üllataval kombel seotud suurema kroonilise neeruhaiguse riskiga. Neid ühendeid seostati ka sigarettide suitsetamisega, mis võib osaliselt selgitada, miks need ühendid olid seotud suurema neeruhaiguse riskiga.»