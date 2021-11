Venemaa lõpetas sulgemise hoolimata koroonalainest

Vene president Vladimir Putin andis korralduse tasustatud puhkuseks 30. oktoobrist 7. novembrini, et ohjeldada nakatumiste kiiret kasvu. Piirkondadel oli võimalus puhkuseperioodi pikendada, kuid esmaspäevaks oli sellest teatanud vaid viis regiooni, teiste seas Brjanski ja Tomski oblast.

Hulk piirkondi on siiski kehtestanud nõude esitada restoranide ja ostukeskuste külastamisel vaktsineerimistõend. Pealinn Moskva vaktsineerimispassi endiselt ei nõua.

Venemaal on alates pandeemia algusest tuvastatud üle 8,8 miljoni nakatumise, sellesügisene laine on löönud nakatumiste ja Covid-19 surmade rekordeid. Esmaspäeval teatasid võimud 39 400 uuest nakatumisest ja 1190 inimese surmast viimase ööpäeva jooksul. Venemaal on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud vaid umbes kolmandik elanikkonnast.