Insuldipatsientide selts tutvustab haiguse ennetamist ja ravi

«Insuldi ja sellega kaasnevate terviseprobleemidega saab paremini toime tulla, kui tuntakse haiguse ennetamiseks ja edukaks taastumiseks vajalikke võimalusi ning leitakse toetust spetsialistide, pere ja lähedaste poolt,» ütles insuldipatsientide seltsi juht Elen Kirt ja lisas, et sellest kõigest tuleb seminaril juttu.

«Kroonilistel haigetel on praegu topeltkoormus, et toime tulla lisaks enda haigusele veel tervist ohustavate Covid-19 viirustüvedega,» märkis Kirt. «Koroonaviirus on varjutanud insulti haigestujate ja sellest taastujate probleemid, abivajaduse ja ravi kättesaadavuse.»

Viimase kahe aasta jooksul on insuldihaigete arv suurenenud. «Insuldihaiged ei tohi hätta jääda, sest meditsiinilise abi mittesaamine või hilinemine võib kaasa tuua inimeste liikumise-ja kõnevõime kadumise — puude. See omakorda lisab nii haigele ja tema perele, kui ka riigile väga olulisi kulutusi pikkadeks aastateks,» rääkis Kirt.

Insult on raske ja invaliidistav ajuhaigus, mis haarab ja häirib kogu keha tööd – liikumist, rääkimist, mälufunktsioone, tajumist,nägemist. On teada, et insult on maailmas suurim surma põhjustaja ning puude tekitaja.

Seltsi eestvedajad rõhutasid, et insult on aasta aastalt üha efektiivsemalt ravitav. Märksõnadeks on siin professionaalse abi kiirus ning asjatundliku ravi- ja taastusravi kättesaadavus.